Sin Triple H, no existiría Damage CTRL, dice Bayley

Vince McMahon no quería a Bayley, Dakota Kai e Io Shirai en SummerSlam, donde las tres se confirmaron como Damage CTRL. Ello no quiere decir que el mandamás no quisiera que las luchadoras formaran el trío que son actualmente. Aunque la líder de mismo comenta que probablemente no estarían trabajando juntas si Triple H no estuviera a los mandos del control creativo de la WWE. De ello estuvo hablando recientemente ‘The Role Model’ en una entrevista con Ariel Helwani para BT Sport.

> Sin Triple H, no existiría Damage CTRL

“No, no“, respondió cuando se le preguntó si existiría Damage CTRL sin el cambio en la creatividad. “Sería… Para ser honesta, no lo sé. No sabía ninguna idea que tuvieran para mí. Ni siquiera sabía si les preguntaba como creativos, no estaban realmente seguros, porque estaban esperando para que recibiéramos el alta”.

La Campeona SmackDown más longeva de la historia hablaba también de su propio retorno y de su intención de ayudar al resto de mujeres del elenco:

“No tenía idea de lo que estaba haciendo. Para mí, es como si hubiera vuelto a caer en el mismo lugar en el que estaba. No es que sea algo malo, porque no pude hacer nada con los fanáticos, ya sabes. Así que todavía sería nuevo para mí. Lo habría convertido en un millón. Pero esto, para mí, es lo que quería y lo que necesitaba, incluso en mi carrera, no solo para mí sino para IYO y Dakota y la división. Pero, para mí, solo agrega otra capa y otra evolución, otra parte de la evolución de mi personaje, para mostrar un lado diferente de mí. Hay más que solo ser yo y preocuparme por mí y por mí y por mí, y por mí y por mí. Ahora, tengo que preocuparme por estas chicas y me encanta, es lo que quería“.

