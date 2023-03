Billie Starkz valora ser parte del retorno de ROH

Tras varias experiencias en AEW, Billie Starkz fue parte de las primeras grabaciones del nuevo programa de televisión de Ring of Honor. Sin desvelar el resultado de las luchas, estuvo enfrentando a Trish Adora y Miranda Alize. Es interesante apuntar que nunca antes había trabajado en ROH, lo cual es comprensible si tenemos en cuenta que tan solo tiene 18 años. De hecho, mirándolo de otra manera, es sorprendente que lo esté haciendo, que ya haya trabajado como All Elite, que esté dándose a conocer en MLW o GCW.

