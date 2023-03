Veamos cómo luce el cartel a día de hoy que presenta WrestleMania 39.

Mucho se viene criticando ese más reciente añadido del Lesnar-Omos, con sospechas sobre la posibilidad de que Vince McMahon sea artífice de tan impopular emparejamiento, tras admitir Triple H que está abierto a escuchar propuestas creativas de su suegro. Si bien, teóricamente, el veterano promotor sólo se centra ahora mismo en vender WWE.

En las últimas horas, y justo ya a un mes de WrestleMania 39, WWE ha desvelado el afiche oficial del evento.

Get your popcorn ready 🍿#WrestleMania Goes Hollywood, April 1 & 2 at @SoFiStadium pic.twitter.com/9jMsDfeMdn