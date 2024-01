Shota Umino contesta a ataque de Jack Perry en NJPW

Para sorpresa de toda la comunidad luchística, Jack Perry reapareció meses después de su pelea con CM Punk no en AEW sino en NJPW, donde atacó a Shota Umino, quien durante el evento, Battle in the Valley, se había unido a Jacob Fatu y Fred Rosser para vencer al Team Filthy (Jorel Nelson, Royce Isaacs y Tom Lawlor).

Además, el exJungle Boy tomó su contrato con la empresa All Elite y lo rompió delante de todos los fanáticos para, entendemos, poner en claro que no tiene intención de volver a ella, aunque esto será parte de la historia pues su contrato sigue vigente y por lo que sabemos no fue despedido, solo suspendido.

► Shota Umino avisa a Jack Perry

También dejó ver una banda en el brazo que ponía «Scapegod», lo que nos hace preguntarno si es su nuevo apodo o acaso va a comandar una nueva facción. La verdad es que preguntas hay unas cuantes. Empezando con por qué atacó al «Roughneck». Pero tendremos que esperar para responderlas a todas.

Y mientras lo hacemos vamos ahora con la respuesta de Shota Umino a este ataque de Jack Perry:

«Chico, lo tienes todo mal, un estúpido mocoso. ¿Crees que romper tu contrato y deslizarte directo a Japón es la solución? Jungle Boy, en cualquier momento, en cualquier lugar. No me importa si es en AEW o en un ring en Japón. En cualquier momento y lugar, te derroto, idiota.»

'Stupid punk kid.. anytime, anywhere I'll beat you, bitch' Shota Umino responds to an attack from Jack Perry at Battle in the Valley! Order the replay!https://t.co/yevfxDozxY#njpw #njbitv pic.twitter.com/ZMLvspFoqY — NJPW Global (@njpwglobal) January 14, 2024

Esta nueva rivalidad es interesante por varios motivos. Desde la vuelta de Jack Perry a la acción así como su llegada a New Japan como porque Shota Umino, no tan conocido en Estados Unidos, es una de las grandes promesas de la empresa japonesa y tiene muchísimo que ofrecer tanto en la misma como en el resto del mundo y esta es una buena oportunidad de que traspase fronteras.