Shogun Rua: “Me retiro en mis términos”

Mauricio “Shogun” Rua sabía desde hace tiempo que se acercaba el final de su carrera. Con 41 peleas profesionales y casi 21 años en el deporte, el legendario brasileño había estado tramando este movimiento, especialmente mientras continuaba acumulando más y más millas en su cuerpo tanto dentro de la jaula como durante las innumerables horas que pasaba en el gimnasio.

Todo se sumó para decirle a “Shogun” que era el momento, y es por eso que planeó su retiro después de su próxima pelea contra Ihor Poteiria en UFC 285 .

“He estado sufriendo y lidiando con algunos pequeños dolores por las lesiones que tengo y esas cosas, realmente se vuelve una carga estar en el campo de entrenamiento y vivir esa vida. Campo de entrenamiento, pelea, campo de entrenamiento, pelea. Ya no es algo que siento que mi cuerpo aguanta y se vuelve doloroso.

“Estoy contento con todo lo que logré, así que estoy eligiendo el momento adecuado para parar, donde sigo compitiendo y lo estoy haciendo en mis términos”.

Rua logró mucho durante su carrera, incluida una carrera icónica en Pride Fighting Championships, donde fue el ganador del gran premio de peso mediano de 2005 con victorias memorables sobre nombres como Quinton “Rampage” Jackson, Antonio Rogerio Nogueira , Alistair Overeem y Ricardo Arona. Su carrera con Pride llegó a su fin después de que UFC compró la promoción en 2007.

Muchos de los luchadores en la lista de Pride finalmente se unieron a UFC junto a él, sin embargo, “Shogun” es en realidad el último hombre que sobresale del grupo, el último veterano de Pride que aún compite dentro del octágono. Si bien ya tiene una larga lista de logros en su currículum, Rua admite que es un galardón que realmente significa mucho para él.

“Para mí, estoy muy orgulloso de ello. Es una gran razón para estar orgulloso y una sensación de logro ser el último de esos muchachos en seguir compitiendo [en el UFC].

“Incluso en el propio UFC, he estado más o menos 16 años en el UFC y realmente me enorgullece y me hace sentir bendecido por Dios de haber podido tener esta larga y exitosa carrera”.

Sabiendo que el sábado será la última vez que caminará hacia la jaula y competirá, “Shogun” dijo que hay algunos nervios inevitables, pero también está lleno de emoción.

“Estoy ansioso por la pelea. Estoy ansioso por esta pelea, pero al mismo tiempo, me siento realizado. Siento que logré todo lo que quería en mi carrera, así que estoy feliz.

“No es una sensación de estar azul. Estoy feliz porque me retiro en mis términos y estoy feliz con todo lo que logré en mi carrera. Estoy ansioso por la pelea, quiero pelear lo mejor que pueda”.