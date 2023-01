DDT Pro Wrestling llegó al mercado de frutas y verduras de Yokohama para el evento “New Year Current Explosion!” organizado junto con Atsushi Onita.

► “New Year Current Explosion!”

Yuki Ueno y MAO lucharon en su combate vistiendo ropa yankee. MAO incluso intentó luchar con las manos en los bolsillos al principio. También le dio a Tetsuya Endo un golpe bajo, pero fracasó cuando Endo, sin darse cuenta, le devolvió un golpe bajo a MAO. Ueno se hizo cargo e inmovilizó a Yuya Koroku .

En choque de parejas, DAMNATION T.A (Daisuke Sasaki y KANON) doblegaron a Harimao (Kazusada Higuchi y Yuki Ishida).

Sanshiro Takagi , Akito y Soma Takao desafiaron a Atsushi Onita a poner en juego su marca registrada de combates a muerte explosivos para que DDT pudiera controlar la estipulación en todo el mundo. A cambio, Onita, Shunma Katsumata y Toi Kojima exigieron a sus oponentes que pusieran en juego sus roles de gestión dentro CyberFight para que quien perdiera tuviera que transferir su posición en la empresa a la persona que los venciera. El resultado del explosivo evento principal vio a Onita escupir Poison Mist sobre Takao, volarlo con un bate de béisbol y luego inmovilizarlo para terminar el partido. Como resultado, Onita es el nuevo gerente de la tienda Drop Kick. Sin embargo, debido a la larga distancia entre la casa de Onita y el bar, no puede hacer ese trabajo correctamente, por lo que aceptó ser el gerente honorario del bar.

Los resultados completos son:

DDT “NEW YEAR CURRENT EXPLOSION!”, 07.01.2023

Yokohama Tsurumi Fruit and Vegetable Market

Asistencia: 234 Espectadores

1. Yukio Naya venció a Takeshi Masada (8:22) con un Chokeslam.

2. Yuki “Sexy” Iino y Danshoku “Dandy” Dino derrotaron a Hideki Okatano y Kazuma Sumi (8:41) con un Scorpion Ketsulock de Iino sobre Sumi.

3. HARASHIMA, Saori Anuo y Yusuke Okada vencieron a Kazuki Hirata, Saki Akai y Gota Ihashi (8:58) cuando Anou colocó espaldas planas a Ihashi tras un Double Enzuigiri y una High Kick de Sakai.

4. Chain Death Match: Chris Brookes derrotó a Demonio Uno (12:37) por detención arbitral (Octopus Stretch).

5. The37KAMIINA vs. BURNING!: Yuki Ueno y MAO vencieron a Tetsuya Endo y Yuya Koroku (13:21) con la Stretch Bomb de Ueno sobre Koroku.

6. Harimao vs. DAMNATION T.A!: Daisuke Sasaki y KANON derrotaron a Kazusada Higuchi y Yuki Ishida (10:37) con una Just Cobra Twist de KANON sobre Ishida.

7. “Current Blast” Trademark Rights & Position Scramble ~ Legend Arrived! New Year Aerial Time Bomb & Electric Blast Bat Death Match: Atsushi Onita, Shunma Katsumata y Toi Kojima vencieron a Sanshiro Takagi, Akito y Soma Takao (12:33) con un Schalag con el Blast Bat de Onita sobre Takao