Finn Balor quería utilizar su personaje actual en NXT

Finn Bálor tuvo un buen paso por NXT, teniendo su primer reinado con el Campeonato NXT en el 2016, cuando derrotó a Kevin Owens en un evento especial en Japón. Tras un paso por el elenco principal, regresó a NXT donde consiguió su segundo reinado como campeón de la marca. Tras volver al elenco principal, “The Prince” se convirtió en rudo para liderar The Judgment Day, agrupación con la que ha tenido altibajos, pero que ha sido bien acogida por el público en las últimas semanas.

► Finn Bálor elogió a sus compañeros de The Judgment Day

A menudo, Finn Bálor utilizaba un alter ego —especialmente en NXT— de Rey Demonio, recurriendo a la pintura corporal, inspirados en personajes de cómics famosos como Venom y Carnage. Sin embargo, parece que el ex Campeón NXT tenía otra cosa en mente en su paso por la marca de desarrollo de WWE.

Durante una entrevista reciente con Rob Armstrong de Btsport, Finn Balor habló sobre la etapa actual de su carrera y dijo que el personaje que tenía la intención de interpretar en NXT ahora está siendo visto por el público. Señaló que no pudieron probarlo durante su carrera de NXT debido al apego de los fanáticos a su personaje anterior, pero estaba extasiado por vivir su personaje actual de la WWE como líder de The Judgment Day.

“Siento que esta era la versión de Finn que quería hacer en NXT, y no pudimos hacerlo porque la multitud me había apegado demasiado de la carrera anterior, y luego la multitud se sacó por completo, así que allí No era ninguna posibilidad de ser un talón, para obtener una reacción del talón. Así que esto es lo que volví a NXT, y tres años después, puedo hacerlo correctamente”

Finn Balor también tuvo tiempo para elogiar a todos sus compañeros de The Judgment Day y manifestó estar particularmente impresionado con Dominik Mysterio, e incluso se atrevió a decir que el joven Mysterio pudo haber trascendido a su padre, considerando lo grande que es con los fanáticos.

“Ha sido genial. Priest es alguien con quien no estaba muy familiarizado, y luego luchamos en NXT, y una especie de amigos que fuimos forjados en la guerra. Rhea obviamente obtuvo este elemento de genialidad que es indefinible. Recientemente, Dominik acaba de entrar en su elemento. Ni siquiera sé cómo explicarlo, pero es casi como si estuviera trascendiendo lo que su padre ya ha hecho con las reacciones que ya está recibiendo. Pero muchos me ayudaron en mi carrera que siento que es justo pagar eso a estos tipos”.