Shevchenko a Grasso: No importa lo buena que sea

Valentina Shevchenko nunca se toma a la ligera a una rival, y eso incluye a Alexa Grasso. Shevchenko (23-3 MMA, 12-2 UFC) ve un reto de calidad en la luchadora mexicana, pero nada más allá del nivel al que ha estado acostumbrada a competir durante tantos años.

“Alexa es una buena luchadora, una luchadora fuerte“, dijo Shevchenko a MMA Junkie en español. “Si ella está luchando contra mí por este título, es por una razón. Pero todas son iguales. Todas son luchadoras fuertes a este nivel de competición. Son las mejores a este nivel, así que no importa lo buena que sea ella, lo que importa es que yo estoy aquí para defender el cinturón. No se trata de ella, sino de mi preparación. Si estoy al cien por cien de forma, sé que puedo hacerlo bien en el combate”.

Shevchenko es consciente de que Grasso es su mayor arma, pero cree que necesitará un arsenal de golpes mucho más completo para amenazar su condición de campeona.

“Sí, claro (su boxeo es bueno), pero aquí hay una diferencia: Estamos luchando en MMA, no en boxeo“, explicó Shevchenko. “Sé que su formación es el boxeo y el golpeo, pero eso no significa que no vaya a utilizar todas las armas que puede emplear en las MMA. La estrategia es diferente para cada combate. Estoy preparada para luchar donde quiera que vaya la pelea: golpeo, lucha, juego en el suelo. Sé qué hacer y cómo dominar en cada área. Lo demostraré el sábado“.

En cuanto a la capacidad de ataque de Grasso en comparación con las anteriores rivales de Shevchenko, algunos creen que está a la altura de las mejores. Shevchenko no se atreve a ponerla en el número 1, ya que se ha enfrentado a candidatas muy fuertes, incluida una miembro del Salón de la Fama del Boxeo.

“Sin duda es buena, pero hay que tener en cuenta a todas las demás rivales”, afirmó Shevchenko. “Por ejemplo, cuando luché contra Holly Holm, que estaba en otra categoría de peso, tenía una estatura diferente: brazos más largos, piernas. Todo era diferente. Yo no diría que ella es la mejor striker en MMA porque la lucha es de estilo MMA. Artes Marciales Mixtas. Si sólo tienes un arma, no tienes muchas herramientas para ganar. Tienes que ser más completo que un simple boxeador“.