Sonya Deville fue arrestada por posesión de armas

TMZ Sports ha revelado un bombazo en la tarde de hoy relacionado con WWE. TMZ obtuvo un informe de una fuente que les aseguró que la Superestrella WWE, Sonya Deville, fue arrestada en New Jersey, el pasado mes de febrero y está siendo acusada de posesión ilegal de armas.

TMZ pudo constantar con las autoridades oficiales que esa información era cierta, y pudieron acceder a más detalles del caso por medio de documentos del proceso en la corte. El caso ocurrió el pasado 19 de febrero en Atlantic City, New Jersey. Deville dejó su automovil en el valet parking de un restaurante, y la persona encargada de parquear el vehículo, descubrió el arma en la guantera del auto y dio aviso a la policía.

► Sonya Deville fue arrestada en febrero de 2023 por tener un arma sin permiso

Los uniformados que arribaron a la escena, buscaron a Deville, cuyo nombre real es Daria Berenato, y a los pocos minutos la arrestaron debido a que su arma de fuego no tenía el permiso adecuado para ser portada en New Jersey. Deville se encuentra ahora mismo afrontando un proceso penal, cuyo cargo del que se le acusa es posesión ilegal de armas: pistola sin permiso.

TMZ asegura que el arma está registrada en la Florida, pero no en New Jersey. Fuentes cercanas a la luchadora le dijeron a TMZ que Deville consiguió esta arma para su protección personal, después de que en 2020, un hombre de 24 años de edad intentara secuestrarla en su casa en la Florida.

Deville y WWE no se han pronunciado al respecto hasta el momento. Si la luchadora no informó a la empresa de este arresto, podría llegar a ser suspendida o despedida, algo que se desconoce, por el momento, aunque, según TMZ, fuentes aseguran que la empresa no está enojada con Deville.

WWE entendería el que lleve consigo un arma luego de aquel aterrador incidente de 2020. Sin embargo, TMZ señala que Deville está confiada en que quedará libre de cargos. Deberá comparecer ante el tribal en una audiencia a finales de este mes de marzo.