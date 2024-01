A Shelton Benjamin le surge un gran desafío en MLW

«Ha sido agradable tener tiempo para concentrarme en mí mismo y disfrutar de los frutos de mi trabajo. Pero todas las cosas buenas deben terminar, así que es hora de calzarme las botas y volver al juego. Grandes aventuras están por venir #simplementehazlo». Shelton Benjamin pronunciaba estas palabras en diciembre hablando sobre su despido de WWE en septiembre así como su vuelta a los encordados en 2024. Todavía no se sabe dónde va a luchar pero al veterano le ha salido un gran desafío.

MuscleManMalcolm tuvo la ocasión recientemente de entrevistar a Alex Kane y el Campeón Mundial de Peso Completo MLW revela que The Gold Standard es su rival de ensueño. De la nada, sin tener que haber tenido ningún combate en esta empresa o en otra, Shelton Benjamin tiene la posibilidad de luchar por un título. Ahora solo queda saber si la aceptará o si tiene otros planes para este nuevo capítulo de su carrera. La verdad es que hay ganas de saber quém sigue para él.

«Mira, Shelton Benjamin, para mí eres la leyenda viviente, el mejor de todos los tiempos. Eres simplemente incomparable. Siempre lo digo a todos, cada vez que alguien me pregunta, ¿cuál sería mi lucha ideal? Shelton Benjamin, eres mi encuentro soñado. Pondré [golpea el título] el prestigioso cinturón en juego, amigo».

En la misma conversación, el campeón también habló de enfrentar a otro exWWE, AJ Francis:

«Con AJ Francis, tenemos una buena relación. Me cae bien, es genial. Creo que una rivalidad, un combate, una historia con él me motivaría a elevar mi nivel en muchos aspectos. Así que sí, puedes contar con que también enfrentaré ese desafío.»

Mientras, The Suplex Assassin tiene previsto exponer el campeonato ante Satoshi Kojima en MLW SuperFight el 3 de febrero.

