A Becky Lynch todavía le quedan objetivos por desmarcar de su lista en WWE. Sin ir más lejos, recientemente apuntaba uno de ellos para este año:

«(…) ¿Sabías que nunca he tenido la oportunidad de participar en un Elimination Chamber? A lo largo de mi carrera, he experimentado una variedad de combates en el cuadrilátero, abarcando casi todos los tipos imaginables, pero esta cápsula del tiempo en particular se ha escapado de mis manos. Ahora, reflexionando sobre ello, creo que ha llegado el momento adecuado para que Becky Lynch haga su entrada triunfal en un enfrentamiento Elimination Chamber. ¿Quién sabe? Tal vez se alce con la victoria, abriendo así la puerta hacia el evento principal de WrestleMania una vez más»..

► Becky Lynch, actriz y escritora

Pero al mismo tiempo es consciente de que la mayoría de ellos están cumplidos y que su carrera si bien decir que se está acercando a su fin sería exagerado -en todo caso a un calendario más liviano- va a ir a menos, lo que le permitirá emprender otras que también se encuentran entre sus deseos. De hecho, ya lo ha estado haciendo, realizando películas como actriz o escribiendo un libro de memorias, ‘The Man: Not Your Average Average Girl’, que lanzará el 26 de marzo. Y justamente esos son dos caminos que quiere seguir desarrollando.

«Supongo que escribir libros y actuar es algo que siempre he amado. Me he dedicado a estudiarlo y obtuve mi título en actuación. Tal vez hayas visto un pequeño papel que interpreté como Cyndi Lauper, pero la actuación es una pasión que he cultivado durante mucho tiempo. Es algo que deseo seguir persiguiendo. Además, la escritura ocupa un lugar especial en mi corazón y podría haber oportunidades allí también. Solo el tiempo revelará qué camino tomaré».

Cuando habla de dar vida a Cindy Lauper se refiere a sus dos episodios en la serie ‘Young Rock’, que repasa la juventud de The Rock.