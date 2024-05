Shelton Benjamin, desesperado por luchar en Japón

Shelton Benjamin ha tenido ya dos combates desde su salida de la WWE en la escena independiente. El primero fue el 9 de marzo enfrentando a Gilbert WWC La Hora De La Verdad 2024 en Puerto Rico. El segundo fue el 13 de abril contra Tommy Knight en OPW Australian Stampede en Australia. Se ha estado hablando mucho de si podría firmar con una compañía grande pero de momento quiere mantener todas sus opciones abiertas.

Así lo señala en una reciente entrevista con WhatCulture en la que además comparte su deseo de ir a Japón:

«Por ahora, mi plan inmediato es simplemente relajarme un poco y ver qué oportunidades surgen, explorar lo que la vida tiene para ofrecer. Estuve con la WWE durante siete años, y antes de eso, tuve una carrera de diez años con ellos. En este momento, no tengo prisa. Estoy manteniendo mis opciones abiertas. No puedo decir que alguien esté más adelantado que otro. Definitivamente quiero regresar al Reino Unido. Estoy ansioso por volver a Japón. Realmente, realmente quiero hacerlo».

Need that Japan return for Shelton Benjamin. Him doing 1 more NJPW G1 Climax would be awesome.

Here are highlights from his time in NOAH. pic.twitter.com/VjksnU20t8

— Dark Puroresu Flowsion (@PuroresuFlow) January 23, 2024