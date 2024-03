Shelton Benjamin: «Charlie Dempsey será muy bueno»

Charlie Dempsey está dándose a conocer en WWE NXT más allá de ser el hijo de William Regal.

Además, ya ha tenido oportunidades en otros programas, como Level Up o Main Event. Todavía no en Raw ni SmackDown.

Y en el episodio de Main Event de 20 de marzo de 2023, tuvo un combate con Shelton Benjamin.

► Shelton Benjamin de Charlie Dempsey

A él volvemos un año después, cuando «The Gold Standard» está valorando cuál será el siguiente paso en su carrera.

Ello debido a que el veterano habló muy bien del prospecto recientemente en For The Love of Wrestling:

«No solo lo he conocido, en realidad luché contra él hace un par de meses [en Main Event]. Es genial. He trabajado con Charlie Dempsey, algunos de los otros chicos más nuevos como Damon Kemp. Dempsey, es genial. Va a ser muy bueno«.

Charlie Dempsey no está solo en su aventura pues forma la facción No Quarter Catch Crew con Drew Gulak, Damon Kemp y Myles Borne y están empezando a llamar la atención en el territorio de desarrollo. De hecho, Gulak es el actual dueño de la Heritage Cup que esta semana defendió ante Riley Osborne.

El mismo título lo perdió Dempsey ante Noam Dar el 27 de febrero. El 19 de marzo, él y Kemp perdieron en una lucha de parejas ante Hank Walker y Tank Ledger. Todavía no están teniendo mucho éxito ni cada uno individualmente ni en equipo pero veremos a dónde van estas cuatro Superestrellas.

Sobre los cuatro hablaba así después del programa Charlie Dempsey:

«No importa que hayamos perdido esta noche. Es solo un pequeño contratiempo. Porque al final del día, somos nosotros, el N.Q.C.C., los orgullosos poseedores del Campeonato Heritage Cup. Somos los únicos aquí defendiendo el orgullo de la lucha libre profesional en NXT«