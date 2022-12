Sheamus ya tiene una meta para el 2023

Sheamus ha estado luchando en un gran nivel desde que volviera a luchar en el 2020 tras recuperarse de una conmoción cerebral sufrida en WrestleMania 35, y esencialmente ha tenido una carrera que es digna de un reconocimiento en el Salón de la Fama WWE, habiendo ganado prácticamente todo lo posible en la WWE, con excepción del Campeonato Intercontinental que le ha sido esquivo, a pesar de que hasta hace unos meses estaba en una buena rivalidad frente a Gunther.

► Sheamus quiere el Campeonato Intercontinental

A pesar de no haber podido conseguir el Campeonato Intercontinental WWE en las oportunidades que ha tenido frente a Gunther, Sheamus está confiado de que destronará a su antiguo rival para convertirse en Campeón Intercontinental en el futuro. Su combate en Clash at the Castle contra The Ring General también recibió una calificación de cinco estrellas de Dave Meltzer y es considerado uno de los mejores del año, y espera repetir la proeza, aunque con un diferente resultado en el 2023.

Sheamus recurrió a su cuenta de Twitter para lanzar una predicción en torno al nuevo año. Indicó que será Campeón Intercontinental, con lo cual se convertiría en apenas el segundo luchador en obtener todos los logros en la WWE, mismos que incluyen no solo los campeonatos, sino también victorias en Royal Rumble, Money in the Bank y King of the Ring, siendo Edge el único que ha logrado la proeza hasta el momento.

«En 2023, tomo el Campeonato Intercontinental».

Tras caer derrotado en Survivor Series WarGames frente a The Bloodline, Sheamus ya piensa en el 2023, aunque primero verá acción este viernes en SmackDown cuando se enfrente en un mano a mano contra Solo Sikoa, el hombre que lo dejó fuera de acción hace unas semanas.