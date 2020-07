Shayna Baszler sabe por qué no tiene luchas: "Me tienen miedo"

Ante la imposibilidad de conseguir una rivalidad con alguna luchadora de WWE, incluso un solo combate en televisión, Shayna Baszler es clara en su postura. La verdad es que la luchadora más dominante que ha pasado nunca por NXT nunca ha mostrado demasiado respeto por ninguna otra, a excepción claro de Ronda Rousey, Jessamyn Duke o Marina Shafir. Ellas son las tres con las que forma la poco utilizada facción llamada las Horsewomen de MMA.

El hecho de que la antigua reina de la marca amarilla no encuentra una lucha femenil es que la semana pasada hizo frente a los ninjas liderados por Akira Tozawa y anoche durante Monday Night Raw estuvo entre bastidores mirando la televisión. Es verdad que estuvo viendo el combate Kairi Sane contra Bayley e incluso afirmó que tenía interés en el mismo, lo cual quiere decir que tiene interés en enfrentar a una de las dos luchadoras, o a las dos, pero sigue sin hacerlo.

Sí tuvo más presencia después del show en Raw Talk, donde hizo la siguiente declaración contra las demás mujeres del elenco de la empresa:

"La que es campeona en este momento ganó una lucha de comida glorificada en una oficina (se refiere a Asuka y Money in the Bank 2020). Así no es como debe de hacerlo una campeona. ¿Por qué no recordamos los últimos tres minutos de Elimination Chamber? Eso es lo que hacen las campeonas. Es por eso que no puedo conseguir un combate.

"La gente está más dispuesta a retroceder un par de lugares en la fila que a esforzarse y aprovechar una oportunidad si creen que la tienen. Porque saben que no van a aprovecharla. Es por eso que yo no puedo encontrar una lucha en Raw. Porque todas tienen miedo de entrar al ring conmigo".