El estatus de Austin Theory en WWE ha caído notablemente en las últimas semanas, desde que fue acusado por una chica de 15 años durante el movimiento #SpeakingOut. Nada ha sido confirmado por el momento, pero parece que en la empresa está esperando a ver qué ocurre con dicha acusación. De hecho, recientemente se apuntó que este es el motivo de su ausencia de Monday Night Raw sin explicación luchística.

Por ahora, Seth Rollins tiene únicamente a Muprhy como aliado y nada se ha dicho en televisión acerca de Theory. Ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto, lo cual sí habría ocurrido de ser otro el problema con el hasta hace poco luchador de NXT. El "Mesías" hubiera dado una explicación acerca de por qué su nuevo discípulo ha desaparecido. O se habría vendido de alguna manera con un ataque de Rey Myterio quizá.

Pero nada de eso ha sucedido y ahora Ringside News pone sobre la mesa un nuevo reporte.

"Hemos sabido que el nombre de Austin Theory ha dejado de ser mencionado tras bastidores. No han descrito la situación como de 'silencio total'. No hablan de él ni de la razón por la cual ha quedado fuera de la ecuación. No estamos seguros de cuál es el plan de WWE para Austin Theory. Sigue siendo un empleado de la empresa pero no está siendo utilizado".