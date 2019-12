El evento estelar de la noche de este miércoles en NXT, tuvo la lucha por el Campeonato Femenil NXT entre Shayna Baszler y Rhea Ripley, la cual fue lo más destacado de la velada y donde Ripley se impuso con un Riptide sobre la campeona para proclamarse como la nueva monarca de la marca amarilla.

El actual reinado de Baszler concluyó luego de 416 días, que es el segundo reinado más largo detrás del de Asuka. Sin embargo, de manera combinada, la «Submission Magician» ha sido quien más tiempo ha portado el cinturón de Campeona NXT con un total de 548 días.

De la misma manera en que la nueva campeona recibió, casi de inmediato, los mensajes de felicitación, no queda la menor duda de que Shayna Baszler brindó un gran encuentro y su reinado fue dominante. Así se lo han hecho saber algunas personalidades del Universo WWE. Empezamos citando a Triple H, quien publicó lo siguiente respecto a su reinado que acaba de concluir:

.@QoSBaszler, nearly 600 days as Champion over the last two years.

An incredible champion who has shown the ability to bounce back from adversity… We have certainly not seen the end… Just the end of the beginning. #WWENXT

— Triple H (@TripleH) December 19, 2019