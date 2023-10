Shayna Baszler será una de las retadoras -como Nia Jax, Raquel Rodríguez y Zoey Stark– de Rhea Ripley por el Campeonato Mundial de WWE en Crown Jewel 2023. Su rivalidad no es nueva pues viene de sus tiempos en NXT, donde incluso llegaron a enfrentarse por el título máximo femenil. Hasta ahora, han compartido encordado en 37 ocasiones, incluyendo el territorio de desarrollo y el elenco principal. Y sobre todas sus experiencias juntas habla The Queen of Spades en TNT Sports.

"We enjoy beating the snot out of each other" 🥊@QoSBaszler reflects on the intense feuds with @RheaRipley_WWE over the years and explains why 'The Eradicator' is one of her favourite opponents 💥 pic.twitter.com/DebUSo83qI — WWE on TNT Sports (@wweontnt) October 27, 2023

► Shayna Baszler vs. Rhea Ripley

«Recuerdo, en primer lugar, que disfrutamos mucho dándonos una paliza. Puede sonar extraño para la gente externa, pero creo que, debido a eso, Rhea es definitivamente una de mis rivalidades favoritas. Aunque, en todos los deportes, incluso como atleta en ese deporte, quieres vencer a tu oponente de la manera más dominante y desequilibrada posible, y lo intentarás. Pero creo que todos nosotros disfrutamos mucho de esos enfrentamientos de ida y vuelta, de estas batallas largas y reñidas.

«Y disfrutas más viéndolas, ¿me entiendes? Hay una parte de mí que ama eso. Así que sé que con Rhea, siempre obtendré eso cada vez que subamos al ring, por lo que definitivamente es una de mis favoritas. Sé que no terminé del lado correcto de ese combate, pero mi combate en el que Rhea me arrebató el título es uno de mis favoritos. Me encantaría seguir con eso. ¿Me entiendes? En cualquier momento, siempre que ella quiera, puede hacerlo«.

► Cartel de Crown Jewel

CAMPEONATO UNIVERSAL INDISCUTIBLE WWE

Roman Reigns (c) vs. LA Knight

CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO

Seth Rollins (c) vs. Drew McIntyre

CAMPEONATO DE ESTADOS UNIDOS

Rey Mysterio (c) vs. Logan Paul

CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL

Rhea Ripley (c) vs. Nia Jax vs. Raquel Rodríguez vs. Shayna Baszler vs. Zoey Stark

John Cena vs. Solo Sikoa

Damian Priest vs. Cody Rhodes