Shayna Baszler es otra víctima del ciberacoso

Las Superestrellas de la WWE (y de la lucha libre en general) son expuestas constantemente como consecuencia de su profesión. Dicho esto, si bien hay fanáticos que son bastante respetuosos con su privacidad y se limitan a buscarlos en los eventos previstos para aquello (programas en vivo, firmas de autógrafos, entre otros), hay otros que siempre intentan ir más allá, y algunos se sienten «acosados» via internet.

► Alguien localizado en Alemania estaría ciberacosando a Shayna Baszler

El ciberacoso ha causado mucho revuelo en el mundo actual y las Superstrellas de la WWE no son exentas de aquello. Bobby Lashley, Becky Lynch, Sonya Deville, Alexa Bliss y Liv Morgan son algunos de los ejemplos, pero no lo únicos, ya que esto también se está convirtiendo en un problema para Shayna Baszler, quien recientemente publicó en su cuenta de Twitter para preguntar a los fanáticos sobre la posibilidad de presentar cargos penales contra alguien.

La persona que ha estado acosando en línea a Shayna Baszler aparentemente está en Alemania, por lo que se está convirtiendo en un problema que no sabe cómo abordar, sin mencionar el tema legal.

Can anyone help me bring criminal charges against cyberstalking from someone located in Germany? — Shayna Baszler (@QoSBaszler) September 2, 2023

«¿Alguien puede ayudarme a presentar cargos penales contra el acoso cibernético por parte de alguien ubicado en Alemania?»

La ex Campoena NXT respodió a un fanático en torno a si había bloqueado al atacante, diciéndole que a pesar de haberlo hecho, no ha obtenido mayores resultados.

I have blocked and reported on literally every platform I use, including my personal email. Unfortunately it doesn’t do much. — Shayna Baszler (@QoSBaszler) September 2, 2023

– «¿Bloqueaste a esa persona?» – «La he bloqueado y la he reportado en literalmente cada plataforma que uso, incluyendo mi correo personal. Desafortunadamente eso no hace mucho.»

Los diferentes países tienen limitaciones y otras leyes con respecto a cuestiones cibernéticas. Habrá que ver si Shayna Baszler puede solucionar esta situación, pero esperamos lo mejor para ella.