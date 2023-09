Darby Allin no está al 100% camino a All Out 2023

Durante All In 2023, Darby Allin se unió a Sting para vencer a Christian Cage y Swerve Strickland en una lucha de ataud. Como es habitual, realizó todo tipo de locuras tanto dentro como fuera del encordado que hicieron las delicias y sorprendieron a partes iguales a los fanáticos, y que fueron fundamentales para obtener la victoria, así como también lastimaron su cuerpo más de lo que debería estarlo para All Out 2023, donde mañana luchará por el Campeonato TNT ante Luchasaurus, con The Captain Charisma en la esquina de este.

► Darby Allin no está al 100%

Lo que no es una sorpresa es saber que el contendiente no se encuentra al cien por ciento para esta oportunidad, lo cual da a conocer en su reciente entrevista con CBS Chicago. Cabe mencionarse, que el dueño de título no tuvo ningún combate durante el pay-per-view del domingo pasado, por lo que estará perfectamente preparado.

«No estoy al 100%. Tuvimos un espectáculo en Londres y realmente dañé mi espalda. Estoy tratando de tomarlo con calma antes del domingo. Mi parte baja de la espalda está realmente golpeada. En el show en Wembley, salté desde la cuerda superior y aterricé en un ataúd de metal sobre mi parte baja de la espalda. Luchasaurus, es un tipo enorme. Creo que gran parte tiene que ver con hasta dónde estoy dispuesto a llegar en ese ring. Mucha gente no está dispuesta a llegar a donde yo estoy dispuesto a llegar mentalmente. Puedo soportar una gran paliza. Cuando las cosas están en marcha, hay cosas que soy capaz de hacer que creo que nadie más puede«.

Cuando le preguntaron si había alguna posibilidad de que se perdiera AEW All Out, Allin respondió: «No, todavía puedo tocar mis dedos de los pies, así que estoy bien«.