¿Quién no recuerda aquel «lo siento, te quiero»? ¿Quién no recuerda la Súper Patada posterior? ¿Quién no recuerda cómo Shawn Michaels se lanzó sobre Ric Flair una vez concluido el combate para abrazarlo mientras los dos estaban llorando? ¿Quién no recuerda la lucha en sí misma y cómo ambos lo dejaron todo sobre el encordado de WrestleMania 24? Así debería haber sido, aunque tampoco podemos prohibiar a nadie que siga haciendo lo que más le gusta, verdademente la última vez del «Nature Boy». Y muchos se niegan acordarse de los años siguientes. Aquel fue el final. Y qué absolutamente memorable adiós.

► Shawn Michaels, Ric Flair y las redes sociales

En 2008, las redes sociales no existían, pero realmente no eran ni la sombra de lo que son actualmente. Para bien y para mal. Y el «Chico Rompecorazones» cree que de haberlo sido entonces aquella colisión de leyendas no hubiera sucedido. Así lo señala en su reciente entrevista con Sam Roberts:

«Diré esto, no lo sé, porque estaba hablando de eso antes, no estoy seguro de haber tenido las agallas para terminar con Ric por temor a que nos devolvieran el golpe… Y no pretendo insinuar que nuestros fans son malos… Porque en las redes sociales, los medios de comunicación, probablemente no te mostrarán al fanático de la lucha libre de 15 años que hay dentro de ellos, ¿sabes a lo que me refiero?

«Están un poco cautelosos, pero cuando estás allí en el momento y estás allí en WrestleMania y nos permites llevarte allí, los hombres adultos están lloriqueando y: ‘Oh, Dios mío, eso fue hermoso’. Pero, simplemente no sé si (hubiera) tenido las agallas para hacerlo, ¿sabes a lo que me refiero? Si hubiera visto lo que posiblemente podría haber sido el otro lado, pero esa era mi preocupación. Sé que me estoy volviendo muy extenso con todo esto, pero aquí (la cabeza de Shawn) suceden demasiadas cosas de las que probablemente deberían».

¿Cómo vivisteis aquella lucha de Shawn Michaels y Ric Flair?