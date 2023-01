AEW no quería que The Acclaimed hiciera el tijeretazo

Sin duda alguna, cuando The Acclaimed (Max Caster y Anthony Bowens) se unieron con Billy Gunn y empezaron a hacer un nuevo saludo, hubo polémica. Todo, porque dicho saludo, hace referencia a «darse un tijeretazo», y aunque el tijterezo es con los dedos de la mano en forma de, precisamente, tijera, hubo confusión en los fans.

Tal vez, por esa razón, Tony Khan y más personas de poder dentro de AEW, no querían que Caster y Bowens realizaran este saludo del tijeretazo que, principalmente en este caso, hace refrencia a una llave a la cintura de un luchador, que realiza otro haciendo presión con sus piernas, y que forma parte del arsenal de movimientos luchísticos de The Acclaimed.

► AEW no quería que The Acclaimed utilizara su marca más famosa: El Tijeretazo

Así lo reveló recientemente Matt Hardy, en la más reciente edición de su podcast The Extreme Life of Matt Hardy:

«La cosa esta de las tijeras y el tijeretazo, hubo un punto en el que se les dijo a The Acclaimed que no deberían estar haciendo eso, pero ellos siguieron haciéndolo. Y, luego, eso se hizo viral y se puso arriba en el gusto del público orgánicamente, por sí solo, de la manera más increíble y grande posible.

«Eso dice mucho sobre ellos. Y me encanta que lo hayan hecho. Me recuerda a mí, cuando yo hacía esa ‘V’ con mi mano, el símbolo de mi personaje de Matt Hardy Versión 1. Stephanie McMahon me dijo: ‘Realmente, no deberías hacer eso. ¡Nunca va a gustarle al público!’ Bueno, seguí haciéndolo y funcionó, le gustó a la gente, y todavía la gente lo hace por ahí. Bien por ellos por apegarse a sus armas y seguir su instinto».