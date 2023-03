Shawn Michaels revela por qué nunca luchó contra The Rock

A lo largo de sus carreras en la WWE, Shawn Michaels y The Rock lucharon contra algunos de los nombres más importantes de la industria. Sin embargo, curiosamente nunca lucharon entre sí, lo que generó rumores de tensión y animosidad entre los dos hombres que se remontan a la década de los noventa, y no pudieron trabajar juntos, y hasta el día de hoy es un tema que no ha estado del todo claro.

► Shawn Michaels y The Rock simplemente “no coincidieron” en una rivalidad

Aunque la causa exacta de la supuesta enemistad entre Shawn Michaels y The Rock sigue sin estar clara, algunos han especulado que se debe a que Michaels le faltó el respeto a la abuela de Johnson. Otros creen que la tensión está relacionada con el comportamiento del HBK tras bastidores durante la Attitude Era, donde se sabía que él y Triple H intentaban acabar a cualquiera asociado con Bret Hart, incluido The Great One.

A pesar de los rumores, Shawn Michaels ha declarado desde entonces que las cosas nunca fueron tan malas entre él y The Rock como algunos han especulado, y durante una entrevista reciente con Alex McCarthy para el Daily Mail, el jefe creativo de NXT abordó la tensión que se rumorea desde hace mucho tiempo entre él y Dwayne Johnson y el hecho de que nunca tuvieron una lucha de ensueño entre ellos. Según el miembro del Salón de la Fama, siempre estaba abierto a enfrentar a The Rock en el ring, pero nunca se dio debido a la lesión del primero y a la conversión del segundo al mundo del cine.

“Todos conocen la historia de mí siendo difícil, teniendo un gran cambio de opinión y regresando en 2002. Siempre estuve abierto a eso, pero no funcionó. Se convirtió en un hombre increíblemente ocupado y un tipo famoso y todo lo demás, y me imagino que sus prioridades cambiaron un poco, y las cosas que quería hacer creo que las hizo y lo respeto.

Todos cambiamos y crecemos. Por mi parte, siempre vuelvo al Salón de la Fama cuando nos vemos, hablamos y hacemos las paces. Pero eso es lo que he tenido la oportunidad de hacer con todas las personas con las que he trabajado y eso es lo más importante para mí”.

Sin duda, es bastante curioso y lamentable que dos de los mejores luchadores de la época de los noventa no hayan podido enfrentarse en un ring de la WWE cuando estaban en plenitud de condiciones. No obstante, las palabras de Shawn Michaels dejan en claro que los motivos no fueron lo que muchos especulaban.