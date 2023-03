WWE anuncia LA Knight vs. Rey Mysterio en SmackDown

Durante el SmackDown de esta semana, Rey Mysterio tuvo un nuevo encontronazo con Dominik Mysterio, que le sigue exigiendo una lucha en WrestleMania 39, a lo cual su padre continúa diciendo que no. Entendemos que acabará sucediendo, pero de momento el enmascarado no está interesado. Además, LA Knight perdió un mano a mano con Xavier Woods, que suponemos no comenzará una rivalidad entre ellos. De hecho, posteriormente, el rudo tuvo un incidente con Mysterio sénior durante el cual este le dio un puñetazo.

> LA Knight vs. Rey Mysterio en SmackDown

Fue un momento que salió de la nada pero que hará que se vean las caras en el programa de la marca azul de la semana que viene, como la WWE acaba de anunciar. No cabe duda de que es un combate interesante pero no está claro por qué va a llevarse a cabo en el penúltimo SmackDown antes del magno Evento Premium. Probablemente solo para tenerlos ocupados. Continuando con WM, se está especulando con que LA Knight podría tener allí una revancha con Bray Wyatt, algo que también parece improbable.

Cabe mencionarse que LA Knight y Rey Mysterio compartieron el encordado en dos ocasiones hasta ahora. En WWE lo hicieron el pasado fin de semana en una batalla real de 20 luchadores en un house show. Antes, en AAA Lucha Libre Victoria World Cup 2016 cuando se enfrentaron en Team México Internacional contra Team USA TNA.

¿Qué te parece la lucha LA Knight contra Rey Mysterio?