“Stone Cold” Steve Austin alcanzó un nuevo nivel de estrellato en los años 90 después de su afamado combate de WrestleMania 14 contra Shawn Michaels. Estaban en la cima de sus carreras y, por lo tanto, era un encuentro de alto calibre, y si bien muchos fanáticos esperaban que esto fuera una especie de combate de ensueño, aparentemente para The Rattlesnake fue todo lo contrario.

► Mike Tyson fue el “enforcer” del combate entre Steve Austin y Shawn Michaels

Todavía se habla de la preparación para el encuentro de WrestleMania 14 entre Michaels y Steve Austin hasta el día de hoy. Esto se debe en gran parte al hecho de que Vince trajo a Mike Tyson como el “enforcer”, y que en definitiva fue quien selló la victoria de Austin sobre el HBK. Después del encuentro, el ex pugilista atacó a Michaels para unirse a Steve Austin.

Steve Austin apareció en la reciente transmisión en vivo de UpUpDownDown para el evento de lanzamiento de WWE 2k23, dijo que odiaba su combate contra Shawn Michaels de WrestleMania 14 y afirmó que no era “un buen combate en absoluto”.

“Eso fue un gran problema para mí, como lo es para todos. El encuentro, en un uno a cinco, es un dos. Quiero decir, Shawn, considero de campana a campana, cuando la campana suena desde el principio hasta el final, considero que Shawn no tiene par. Ahora, Bret en cuanto a realismo, no puedes superarlo. Flair es mi campeón mundial viajero. Quiero decir, él es el hombre.

Pero de campana a campana en cuanto al talento, nadie puede calzar las botas de Shawn Michaels. Entonces, salir y tener una lucha mediocre con él y en el espectáculo más grande del año, WrestleMania, y ese fue un espectáculo con entradas agotadas y es un edificio pequeño en comparación con el actual, eso fue un gran problema. Teníamos a Mike Tyson allí.

Recuerdo cuando Vince me dijo una vez que dijo: ‘Sabes, estoy pensando en traer a Mike Tyson’. Le dije: ‘¿Por qué vas a traer a Mike? Él dice: ‘¿Por qué voy a traer a Mike? Porque realmente, realmente ha terminado.’

Cuando entró Mike, Mike y yo nos llevamos bien, y él terminó. Aportó mucho, así que fue genial estar ahí afuera con Mike. Shawn y yo podríamos haber tenido una mejor pareja, pero él estaba en un mal lugar.

Él fue golpeado. Estaba al rojo vivo. Cuando le apliqué el Stunner, Mike me contó rápidamente. No me dio ese ritmo lento de campeonato.

Pero para responder a tu pregunta, odiaba ese encuentro. Amo a Shawn. Tengo el mayor respeto por él, pero no considero que sea un buen encuentro en absoluto”.