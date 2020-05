En el más reciente episodio de Undertaker: The Last Ride, docuserie emitido a través de WWE Network, pudimos ver a un Mark Calaway bastante enojado consigo mismo por la "horrible" lucha que lo vio, junto a Kane, enfrentarse a Shawn Michaels y Triple H en Crown Jewel 2018. Allí se reveló que Triple H se lastimó el brazo al inicio del combate, lo que limitó lo que se hizo sobre el ring, además de que Shawn no estaba en la mejor forma posible y falló varios movimientos. Greg Wyshynski de ESPN habló recientemente con Shawn Michaels, y allí este reconoce que esa lucha no forma parte de su carrera.

► Shawn Michaels niega su lucha en Arabia Saudita

"Apestó desde el punto de vista de que Hunter se lastimó, de que no salió bien, de que no fue bien recibida la lucha. Todos los aspectos negativos estaban allí. Cuando estábamos en el ring, supimos que las ruedas se estaban cayendo.

"Sin embargo, nada lo que pasó en la lucha me molestó. Para mí, desde un punto de vista muy egoísta, supongo, se trataba más de estar ahí acompañando a estos tipos, y estar allí con Hunter, que fue algo que no hice realmente cerca del final de mi carrera. Esa fue una lucha en la que, colectivamente, pude experimentar con varios tipos que fueron muy importantes y muy especial para mí a nivel personal, en cierta manera.

"Siempre tengo la habilidad única de que esta clase de cosas no me molesten. Me sentí más mal por ellos, pero no digo eso de una manera despectiva o menospreciada. Me lastimó más que ellos se sintieran mal. No hubo una finalidad para ellos. Miro esa lucha como si estuviera en una isla aparte, sola. No lo asocio con nada relacionado con la carrera de Shawn Michaels. Soy capaz de dividir eso en compartimentos".