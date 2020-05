► Cuando Undertaker hizo equipo con Roman Reigns y Braun Strowman

2018 fue un año extraño para el Undertaker. Extraño, porque Mark Calaway tomó la decisión de que iba a tener más luchas de las que había tenido en el último lustro, y por ello, se presentó el 7 de julio de 2018 en un gran evento que WWE realizó desde el Madison Square Garden, y allí, Undertaker hizo equipo con Roman Reigns y Braun Strowman para derrotar a Elias, Baron Corbin y Kevin Owens. Como Undertaker es el hombre del momento gracias a su docuserie The Last Ride, Strowman y Reigns recordaron cómo fue ese momento en el que hicieron equipo.

Main event in #MSG @TheGarden with @undertaker and Uce @WWERomanReigns.

I’ll never forget the words he said to me that night. #TheLastRide https://t.co/I1QRjnhkEo

— Braun Strowman (@BraunStrowman) May 24, 2020