Seth Rollins cuenta cómo está su relación con Roman Reigns y Jon Moxley

Seth Rollins, Roman Reigns y Jon Moxley coincidieron en FCW, el extinto territorio de desarrollo de WWE que se transformó en NXT. No está claro realmente cuando comenzó su amistad pero no existe duda de que una vez que debutaron como The Shield en 2012 los tres se convirtieron en mejores amigos. Con el paso de los años siempre han dado muchas muestras de su buena relación, afirmando en varias ocasiones todos que son como hermanos.

► Cómo es la relación de Seth Rollins, Roman Reigns y Jon Moxley

Ahora, ¿ha cambiado algo entre ellos en los últimos tiempos? Durante una reciente entrevista con Bleacher Report, "El Mesías" respondió a esta cuestión. Primeramente, recordando sus críticas al actual Campeón Mundial de Peso Completo AEW por sus comentarios sobre su aventura como Superestrella.

"Seguimos hablando de vez en cuando. Me encantaría ver qué está haciendo o cómo está o lo que sea. Cuando su esposa (Renee Young) se puso enferma, obviamente me puse en contacto con él para asegurarme de que todo iba bien, de que los perros estaban bien y todas esas cosas".

Posteriormente, también habló sobre la actualidad del "Gran Perro", con quien sigue compartiendo elenco; aunque Reigns está ausente desde hace varios meses debido al coronavirus, debido a que es una persona de alto riesgo por la leucemia mielóide crónica que padece.

"Ahora tiene cinco hijos. Es un tipo muy ocupado. No es que esté en su casa sentado pasando el tiempo. Está trabajando, pero de una manera diferente. Como futuro padre, esperando serlo a finales de año, no puedo imaginarme tener a cinco pequeños locos corriendo por la casa, así que mis felicitaciones a él y a su esposa por lo que están haciendo. Pero todo le va bien y está sano. Lo veo en redes sociales. Está haciendo ejercicio, parece que está en la mejor forma que nunca".

Por un lado, Rollins afirma que sigue hablando con Moxley. A pesar de que están más separados de lo que han estado en mucho tiempo, mantienen su relación, aunque no pasen tiempo juntos como antaño. Por el otro, no hace la misma afirmación con respecto a Reigns. No dice que esté hablando con él. No obstante, cualquiera supone que sí. Además de que la situación de sus dos amigos no es la misma puesto que, de nuevo, sigue trabajando con el samoano más allá de su actual ausencia. Por lo que parece, la relación entre los tres sigue por el mejor de los caminos a pesar de la distancia y de la separación de El Escudo.

¿Algún día volverán a reunirse? Ahora mismo parece imposible, al menos dentro de WWE, pero solo el tiempo lo dirá. Cosas más raras se han visto en este loco mundo de la lucha libre profesional.

_____________________________

No te pierdas esta noche la cobertura de NXT, que, dado que AEW Dynamite se emitirá hasta el sábado, irá en solitario en las Wednesday Night Wars y tendrá las dos últimas luchas clasificatorias para la lucha de escaleras por el Campeonato Norteamericano: Finn Bálor vs. Velveteen Dream, y Johnny Gargano vs. Ridge Holland.

El domingo 23 de agosto tendremos la mejor cobertura y análisis de SummerSlam 2020. Y un día antes, NXT TakeOver XXX, el nuevo especial de NXT.