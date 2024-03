En la lucha libre, a menudo se producen alianzas muy extrañas, y actualmente, el mayor ejemplo dentro de AEW es ese Bang Bang Scissor Gang conformado por The Acclaimed, Billy Gunn y el Bullet Club Gold, campeones de tercias de la casa Élite y de ROH, respectivamente, quienes aportan hoy día una suerte de alivio cómico dentro del producto.

Pero entre tantas risas y buen rollo, Bang Bang Scissor Gang tendrán combate hoy en la Zero Hour de Revolution, como reveló ayer AEW.

Sus rivales, un igualmente extraño sexteto conformado por Jeff Jarrett, Jay Lethal, Satnam Singh, Willie Mack y Private Party. Sin construcción previa, será uno de esos encuentros que no molestan dentro de la previa de un PPV. Puntualizar que esta Zero Hour arrancará a las 6:30 pm ET.

Además, como cierre del «All-Scramble» del cartel principal de Revolution, Dante Martin se impuso en una Triple Amenaza a Penta El Zero M y Bryan Keith para ganarse la octava y última plaza.

► Cartel ¿definitivo? de Revolution

Hoy es el día de una nueva edición de Revolution, el primer gran evento del año en AEW, que tendrá lugar desde el Greensboro Coliseum de Greensboro (Carolina del Norte, EEUU). He aquí su menú luchístico presumiblemente completo.

[ZERO HOUR]

Kris Statlander y Willow Nightingale vs. Julia Hart y Skye Blue

Bang Bang Scissor Gang vs. Jeff Jarret, Jay Lethal, Satnam Singh, Willie Mack y Private Party