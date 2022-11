Segmento de Grayson Waller se anuncia para NXT

En el estelar del reciente NXT, Bron Breakker se unió a Wes Lee para retar a Pretty Deadly por el Campeonato de Parejas NXT; lamentablemente, el esfuerzo de los dos campeones individuales fue en vano, puesto que Carmelo Hayes atentó contra los intereses de Lee, atacándolo, y permitiendo que los campeones retuvieran. Posterior al encuentro, Von Wagner también hizo acto de presencia y atacó a Breakker, dejando en claro sus intenciones de ir por el Campeonato NXT.

Antes de su lucha por el campeonato que se llevará a cabo en el episodio del 15 de noviembre de NXT, el campeón NXT, Bron Breakker, y el retador Von Wagner aparecerán en el programa de entrevistas «The Grayson Waller Effect», cuyo anfitrión seguramente tendrá mucho que preguntar a los contendientes. Esto fue anunciado por la compañía hace pocas horas.

The Grayson Waller Effect is back!

This Tuesday on #WWENXT, #NXTChampion @bronbreakkerwwe and challenger @WWEVonWagner join @GraysonWWE with a 🔥🎤! pic.twitter.com/vLhuHs8iEC

— WWE NXT (@WWENXT) November 6, 2022