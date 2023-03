Takashimadaira Community Center Hall de Tokio fue la sede para que Secret Base presentara su evento “14th Anniversary Raise The Flag” celebrando catorce años de existencia.

► “14th Anniversary Raise The Flag”

En batalla femenina, Haruka Aikawa unió fuerzas con Miyuki Takase para dominar a Nanase y Shiori Akiba. Fue una intensa lucha de casi dieciséis minutos de duración, donde destacó la presencia y contundencia de Takase.

Siguió una confrontación de tercias donde Ferist, Kagura y Tetsuhiro Kuroda fueron avasalladores con el equipo de Kensuke Suzuki, Mototsugu Shimizu y Van Vert Negro.

En la batalla principal, se puso en juego el Campeonato de Parejas Captain Of The Secret Base, donde los actuales monarcas HANAOKA y Maori Kawashima defendieron por cuarta ocasión el cetro contra Amigo Suzuki y Rey Paloma. Tras celebrar la victoria, los monarcas recibieron un nuevo desafío de Amigo Suzuki, quien no quedó conforme por el resultado, obviamente con otro compañero de equipo. Pero fue interrumpido por Mototsugu Shimizu quien dijo que él y Van Vert Negro eran los primeros en la lista por una oportunidad por dicho título. Por su parte, Amigo Suzuki, quien tiene el Campeonato Captain Of The Secret Base, recibió el reto de Kagura.

Los dos campeonatos de Secret Base se dirimirán en el Shinjuku FACE el 9 de abril.

Los resultados completos son:

Secret Base “14th Anniversary Raise The Flag”, 05.03.2023

Takashimadaira Community Center Hall

1. YANAGAWA venció a Toshiya Kawarai (9:23)

2. Katsunari Toi derrotó a Idea (14:12)

3. Haruka Aikawa y Miyuki Takase vencieron a Nanase y Shiori Akiba (15:48)

4. Ferist, Kagura y Tetsuhiro Kuroda derrotaron a Kensuke Suzuki, Mototsugu Shimizu y Van Vert Negro (21:18)

5. Captain Of The Secret Base Tag Team Title: HANAOKA y Maori Kawashima (c) vencieron a Amigo Suzuki y Rey Paloma (15:58)