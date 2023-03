Jacy Jayne estará ausente un tiempo de WWE NXT

Gigi Dolin y Jacy Jayne se enfrascaron en una ferviente rivalidad luego de que su amistad se rompiera de muy mala manera tras una traición de la segunda, ocasionando que eventualmente tuvieran un combate la semana anterior en NXT Roadblock, con victoria de Gigi, aunque dejando la puerta abierta para que esta rivalidad continúe.

► Jacy Jayne habría luchado lesionada en NXT Roadblock

Para Jacy Jayne, el revés no solo fue haber perdido su combate contra Gigi Dolin la semana pasada, sino que este tuvo consecuencias de índole físicas, ya que en el reciente WWE NXT la vimos portar un cabestrillo en su brazo derecho, pero que igual aprovechó para dejarle un mensaje muy claro a su ex compañera diciendo que las cosas todavía no han acabado para ella. No obstante, esta “venganza” tendrá que esperar un rato por la lesión de Jayne.

Durante el reciente Wrestling Observer Live, Bryan Alvarez habló sobre la situación actual de Jacy Jayne en NXT, e indicó que estará fuera un tiempo de NXT debido a una lesión, la cual también explica el abrupto final que tuvieron con Gigi Dolin en NXT Roadblock.

“Creo que lo que hicieron fue tener esa lucha, y sabían que ella estaba lastimada y por eso se apresuró. Porque sacaron ese encuentro del camino, y ahora se va a casa por un tiempo. Escuché que está lesionada y estará fuera.”

Más tarde se pudo conocer de que la lesión de Jacy Jayne no es tan grave, y que podría regresar pronto. Sin embargo, podría darse no antes de NXT Stand and Deliver, considerando que Gigi Dolin ahora forma parte de la lucha de escaleras para definir a la nueva Campeona NXT, cuando muchos suponíamos que en aquel evento se iba a concretar la revancha entre las dos ex miembros de Toxic Attraction.