La importancia de Sean Waltman en la guerra WWE-WCW

No hace mucho, Eric Bischoff resaltaba la importancia de Sean Waltman durante las Monday Night Wars de WWE y WCW considerando que el integrante de D-Generation X fue tan importante en aquella época como Mike Tyson. Recordemos que dio su salto de la compañía de Ted Turner a la de Vince McMahon en el Raw posterior a WrestleMania 14 como miembro justamente de la nueva facción de Triple H que lo llevaría con el paso del tiempo a entrar en el Salón de la Fama. Más recientemente, es Bruce Prichard quien reafirma el valor del luchador también conocido como X-Pac en ese sentido en Something to Wrestle.

► La promo tras WrestleMania 14

«Es un momento histórico desde el punto de vista de alguien que vino desde el otro lado [WCW] — y este fue el punto de inflexión. Aquí es donde la gente dijo, ‘¿Quieres jugar en las grandes ligas? Vamos a jugar’. Y empezamos a jugar».

► La victoria de WWE sobre WCW

«Creo que fue una cuestión de sincronización y de la combinación en general. No se trató de una sola persona. Creo que habríamos tenido las mismas cifras de audiencia sin él. Su incorporación definitivamente aportó mucho a DX y al producto, pero no sé si eso [el regreso de Waltman a la WWE] fue el punto de inflexión. Creo que fue la forma en que lo manejamos, las invasiones que hicimos de una manera no convencional en la que presentamos a DX y en las cosas que hicieron».

► La nWo

«Para mí, la nWo eran The Outsiders y Hulk [Hogan]. Todos los demás eran simplemente… demasiadas adiciones y mucha parafernalia. Quiero decir, todos los demás. Así que, si la nWo hubiera seguido siendo esos tipos [Hogan, Nash y Hall], quizás con Bischoff, y luego explotar eso — pero cuando estás eliminando talento menos significativo, simplemente pierde valor«.