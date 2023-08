La empresa, DEFY Wrestling, presento su evento Violent Minds, el cual tuvo lugar el 12 de agosto desde The Washington Hall en Seattle, Washington.

El evento Raises Over $18,000 For Cataleya’s Crusade de DEFY Wrestling fue un gran éxito en términos de asistencia. Fue un evento muy emocionante que tuvo lugar el el cual tuvo lugar el 22 de julio desde The Rec Room en Toronto, Ontario, Canadá.

► Resultados DEFY Wrestling

Super 8XGP Tournament Final Match: Cody Chhun venció a Clark Connors Nicole Matthews venció a Masha Slamovich Judas Icarus venció a Titus Alexander Sovereign (Evan Rivers & Travis Williams) vencieron a Midnight Heat (Eddie Pearl & Ricky Gibson) Guillermo Rosas defeats Casey Ferreira Artemis Spencer venció a Ninja Mack Tom Lawlor venció a Shigehiro Irie