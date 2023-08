La empresa, Inmortal Championship Wrestling, presento su evento This Is Inmortal, el cual tuvo lugar el 12 de agosto desde Utica University Nexus Center en Utica, New York.

► Resultados Inmortal Championship Wrestling

Sebastian Braun venció a Adrian Alvarez y Price Purgold ICW Northeast Title Match: Jora Johl venció a Vince Valor para convertirse en nuevo campeón Real1 venció a Colin Delaney y Sean Carr ICW Tag Team Title Three Way Tag Team Match: The Sons Of Allah (Bin Hamin & Blaze Haram) retuvieron ante Edge Of Hope (Cerin Rahne & Mattick) y Power Supply (Adam Stone & Markus Zeal) Shayne Stetson venció a Dirty Dango ICW Women’s Title Match: Kayla Sparks venció a B3CCA para convertirse en nueva campeona ICW Heavyweight Title Match: Garrett Holiday (w/Father Derek) retuvo ante Cheeseburger