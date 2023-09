Sean O’Malley responde a Henry Cejudo

Henry Cejudo afirmó hace unos días que el poder de la estrella Sean O’Malley no es todo lo que se dice, lo que sugiere que los números de pago por evento para su título de peso gallo ganando headliner contra Aljamain Sterling en UFC 292 fueron decepcionantes, pero ahora el campeón ha disputado que ahora por conseguir sus propios números directamente de la fuente.

«Adivinad qué, chicos, tengo amigos en ESPN. No voy a decir quién, pero Sean O’Malley [contra Sterling] hizo entre 300.000 y 350.000 [compras PPV]«, dijo Cejudo en su canal de YouTube. «Eso es todo. Eso es todo lo que Sean O’Malley hizo en compras de pago por evento. ¿350.000 compras de pago por evento es un superávit o es un descenso? El otro tipo que probablemente lo sabrá es Aljamain Sterling»

«Todo el mundo estaba proyectando que este evento fue uno de los más grandes del año. No es cierto. Así que mi pregunta es para Sean O’Malley: ¿Tienes esa salsa para vender, para ser una superestrella de pago por evento? Sí, acabas de ganar el cinturón, pero te imaginas que estás luchando en Boston contra un campeón actual que ha bajado y ha conseguido victorias sobre leyendas, ¿cómo de grande es el nombre de Sean O’Malley? Sí, ¿tiene seguidores a través de Instagram? Al cien por cien. Pero, ¿puede vender pagos por evento?»»

Sin embargo, en su respuesta, O’Malley ha afirmado que los números de Cejudo están fuera por un margen considerable.

«Acabo de hablar con la UFC y he oído que fueron más de 570.000«, escribió O’Malley en X. «… No me lo estoy inventando. He oído que Aljo contra Henry hizo 135.000«.

► Dana White avala afirmaciones de Sean O’Malley

Aunque ESPN no revela las cifras oficiales de PPV de sus eventos, la cifra de O’Malley parece encajar más con la afirmación de Dana White de que el evento había sido un gran éxito a múltiples niveles.

«Hemos batido el récord histórico de entradas«, dijo White en la rueda de prensa posterior al evento. «Bruce Springsteen tocó aquí e ingresó 5 millones de dólares, nosotros ingresamos más de 7 millones. El Boston Garden. Somos lo más grande, aparte de la ciudad deportiva más loca del mundo, aparte del equipo que juega aquí, somos lo más grande que ha estado nunca aquí«. ¿Qué te dice eso de O’Malley?

«Esta es también la pelea por el campeonato de peso gallo más grande jamás en pago por evento, a nivel mundial. Rompió el récord. La pelea de campeonato de peso gallo más grande de la historia«.

Cejudo se mantiene como campeón