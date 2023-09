Jessica-Rose Clark planea centrarse en el boxeo

Parece que la ex peso gallo femenil de UFC Jessica-Rose Clark ha terminado con las MMA. Ahora fuera de la principal promoción de MMA, Clark quiere desviar su atención hacia las artes de golpeo. Clark no dijo que se retiró de las MMA, pero a estas alturas de su carrera como luchadora, no es algo que quiera hacer.

«Ahora que no estoy luchando ni haciendo Muay Thai, siento que puedo entrenar a un nivel e intensidad mucho más altos ahora que solo hago deportes de golpe que cuando solo practicaba MMA. Las MMA estaban golpeando mucho mi cuerpo y yo luchaba todos los días. Creo que si me quedo con la huelga, me quedan un par de años, pero esa es también la razón por la que no quería firmar y comprometerme con un ascenso a largo plazo. No sé por cuánto tiempo quiero luchar”.

Clark dijo que ha estado perdiendo interés en las MMA desde hace algún tiempo. Es por eso que la mujer de 35 años reservó una pelea con Lion Fight, una promoción de Muay Thai, para el 23 de septiembre contra un oponente aún por determinar.

“Honestamente, probablemente durante los últimos tres años, he querido salir de las MMA y hacer la transición al Muay Thai y al boxeo. Entonces, cuando mi contrato (de UFC) terminó después de esa pelea en mayo, regresé a CSA y hablé con mi entrenador como dos semanas después, y él me dijo: ‘Bueno, hay un evento de Lion Fight’.

“¿quieres pelear en él? Y dije: ‘Sí, hagámoslo’. Llamó a Scott (Kent) de inmediato y le dijo: «Tengo a Jessy ‘Jess'». Ahora es agente libre. ¿La quieres? y él dijo: ‘Sí, hagámoslo’. Entonces ese fue siempre el plan inicial. Estábamos hablando de, ya sabes, ¿quiero dedicarme al boxeo profesional? ¿O quieres intentar ir a ONE FC? También me sentí así en los últimos años, porque no he disfrutado mucho de las MMA, soy un poco mayor y mi cuerpo simplemente no está soportando la lucha libre tan bien como antes, simplemente me tomó mucho tiempo. del amor que sale de ello.

“Realmente no quería volver a quedar atrapado en esa situación en la que estaba comprometido con un deporte sin probar muchos otros. El plan siempre fue hacer una pelea de Muay Thai primero y luego hacer una pelea de boxeo y luego probar las aguas en ambas y ver qué disfruto más. Lo dudo mucho, pero puede que odie pelear con Muay Thai, no lo sé. Lo dudo porque eso es lo que hago todos los días y me encanta, pero no quería quedarme estancado en la misma situación”.

Clark no está segura de si seguirá practicando Muay Thai o hará la transición al boxeo después de su pelea con Lion Fight. Lo que sí sabe es que quiere dedicarse a los deportes de golpe, a excepción del boxeo sin guantes. Lo que sí sabe es que está disfrutando de la libertad que conlleva la agencia libre.

“Estuve en UFC durante seis años o algo así y estoy tan comprometida con eso que se siente bien no tener que hacer nada en este momento, Hablamos sobre tal vez intentar ir a Bellator, pero no quería quedar atrapado en algo.

«He estado encerrada durante los últimos años y sólo quiero tener un poco de libertad y hacer las cosas que quiero y no estar tan comprometida».