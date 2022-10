Sean O’Malley no está seguro de qué sigue en su carrera, pero cree que está destinado a ser campeón de UFC. El contendiente de peso gallo viene de la mayor victoria de su carrera.

Una victoria por decisión dividida sobre el ex campeón Petr Yan en la cartelera principal de UFC 280 del sábado. La pelea fue una competencia reñida y agotadora, pero O’Malley cree que un título está en su futuro.

“Es inevitable. Cumplo 28 (domingo) y voy a estar en este deporte por mucho tiempo. La gente quiere que sea campeón, así que tarde o temprano sucederá”.

O’Malley cree que respondió muchas preguntas en esta pelea contra Yan. Él cree que los críticos cuestionaron su durabilidad y su defensa en la lucha libre. y fue capaz de probarse a sí mismo en esas áreas.

“’Patea sus piernas’, fue la primera. Ahora es ‘No puedes simplemente patearlo y derribarlo’. Petr pateó mis piernas y me derribó, y aun así (yo) gané. Así que sí, estoy respondiendo preguntas poco a poco”.

La pelea contra Yan ganó los honores de Fight of the Night . O’Malley dijo que no le gusta ese tipo de actuación, pero admitió que es una buena historia.

“No quiero que me golpeen nunca. No es saludable. No es bueno recibir un puñetazo en la cabeza. No es bueno que tengas dolores de cabeza. Idealmente, entro allí y no me golpean. Pero creo que lo hace aún más dulce, la historia: realmente tenía que mostrar mi corazón«.

“Tengo que profundizar. Tuve que ir a algún lugar mental y físicamente en el que nunca había estado antes, y eso es lo que sucede cuando peleas contra los mejores del mundo”.