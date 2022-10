Mandy Rose rindió tributo a su hermano en Halloween Havoc

En el reciente evento premium de NXT Halloween Havoc 2022, Mandy Rose volvió a retener su Campeonato Femenil NXT al derrotar a Alba Fyre en una lucha que había empezado un tanto mal para ella, luego de que en la previa, tanto ella como sus compañeras de Toxic Attraction, fueran atacadas en una casa embrujada. Precisamente, tanto Gigi Dolin y Jacy Jayne fueron decisivas en la victoria de Mandy.

Mandy Rose está a punto de completar un año como Campeona NXT, y durante este reinado ha logrado mostrar una gran mejoría en el ring, aunque también es pertinente admitir de que regularmente ha tenido que recurrir a sus compañeras de Toxic Attraction para poder mantenerse en la cima de la división femenil de NXT.

Mandy Rose se ausentó de uno de los programas de NXT a inicios de este mes, mientras cursaba su rivalidad con Alba Fyre, a raíz de una lamentable tragedia, luego de que hermano mayor, Richie, falleciera a los 40 años de edad. Desde entonces, ha honrado a la memoria de su hermano cada vez que ha podido. Una vez que obtuviera su victoria ante Alba Fyre se volvió a acordar de él, recurriendo a sus redes sociales para publicar un emotivo mensaje en su memoria.

Did this one for you bro 🙏🏻👼❤️

Love you Richie, RIP 💔#Andstill pic.twitter.com/3sksB1QBB7

— Mandy (@WWE_MandyRose) October 23, 2022