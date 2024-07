El campeón de peso gallo de la UFC, Sean O’Malley, no quedó impresionado por lo que vio de Mike Perry el pasado fin de semana en su enfrentamiento de boxeo con Jake Paul.

Muchos esperaban que «Platinum» pudiera ser una noche dura para Paul debido a su inquebrantable dureza y mentalidad, pero no fue así, ya que fue detenido en el sexto asalto. El «Rey de la Violencia» del BKFC demostró agallas el sábado por la noche, pero su capacidad para aguantar el daño y seguir peleando sólo le permitió llegar hasta cierto punto.

A pesar de sentir que Perry parecía un poco fuera de lugar en el ring con Paul, O’Malley reafirmó que hay una buena razón para ello.

► Sean O’Malley dice que Mike Perry luchó fuera de su zona de confort contra Jake Paul

Perry puede haber sido diferente a los oponentes anteriores de Paul en el sentido de que es un peleador activo que no ha pasado su mejor momento, pero su falta de experiencia en el boxeo, combinada con una diferencia de tamaño entre los dos hombres, fue simplemente demasiado para «Platinum».

O’Malley sí dijo que, por cómo acabó yendo la pelea para Perry, no puede sorprenderse demasiado dado que estaba fuera de su zona de confort en esta pelea hasta cierto punto. El ex peleador de UFC ha tenido un éxito increíble en BKFC, pero quitarse los guantes cambia todo, específicamente en lo que respecta a la defensa y la selección de tiro.

O’Malley habló en un episodio reciente de la TimboSugarShow acerca de cómo sólo porque Perry fue superado en la noche del sábado, no significa que no podría vencer a Paul si fueran a pelear en su entorno más natural.

«La cosa es que Mike Perry probablemente ganaría a Jake Paul en el boxeo sin guantes, ahí es donde Mike Perry es el hombre de c*arj*, ahí es donde es el campeón. Es el rey de ese deporte, así que no esperaba mucho de él que se pasara al boxeo. Nunca he visto a Mike Perry con las manos en alto, lanzar un bonito 1-2, resbalar, como si ese no fuera realmente su estilo. Definitivamente, no estuvo muy bien».