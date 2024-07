Joe Hendry dará un concierto en NXT The Great American Bash

Slammiversary, el pasado sábado, pudo ser el gran momento de la carrera de Joe Hendry, pero TNA decidió creer en Nic Nemeth y que este conquistara su título mundial varonil. Con todo, parece que Hendry será compensado, según lo visto anoche durante WWE NXT.

Hasta ahora, Hendry está siendo el luchador de TNA más activo en este «crossover» entre la empresa de Anthem Sports & Entertainment y WWE, y sus implicaciones se extenderán también a The Great American Bash. Anunciado por él mismo dentro de extenso vídeo, Hendry cantará en la primera jornada de dicho especial algunos de sus hilarantes temas a modo de concierto. Apunte: Hendry sabe tocar realmente la guitarra y tuvo tiempo atrás una banda, denominada Lost In Audio.

Gallus reaccionaron mostrándose poco creyentes en Hendry, y Joe Coffey lo retó a un combate, que todavía no ha hecho oficial WWE.

Junto a esta actuación (y seguramente combate) de Joe Hendry, hubo otros tres anuncios para The Great American Bash, en forma de encuentros titulares. He aquí el menú provisional del evento.

[30 de julio]

[6 de julio]

Who is @joehendry and how did he get here?



Let the man tell you himself… 👀#WWENXT pic.twitter.com/M62vfHDWGH