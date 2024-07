Swerve Strickland: «AEW me dio las oportunidades»

¿Qué hubiera sido de Isaiah «Swerve» Scott de no haberse ido de WWE? Nunca lo sabremos. En cambio, en AEW, Swerve Strickland encontró el mayor éxito de su carrera en la lucha libre profesional hasta la fecha. Sin ir más lejos, el ex líder de Hit Row o pasado Campeón de Norteamérica de NXT es el actual Campeón Mundial de la casa Élite y –previo paso por el combate Blood and Guts del 24 de julio en Dynamite– va camino de defender el título contra «The American Dragon» Bryan Danielson en All In el 25 de agosto después de haberlo retenido ante Will Ospreay en Forbidden Door.

Embed from Getty Images

► Swerve Strickland en AEW

«[AEW] me dio las oportunidades, sin duda, pero aun así, tuve que luchar por ellas y esforzarme al máximo, tomando riesgos. Para mí, ir por el premio mayor no viene sin asumir riesgos más grandes. Aprecio que me hayan dado la oportunidad y la posibilidad, y también el escenario para ser verdaderamente expresivo y creativo al mismo tiempo. Poder hacer las cosas como quiero hacerlas, a mi manera. Eso significa mucho. El hecho de que cualquier intérprete, cuando tiene tiempo, probablemente sea uno de los mejores beneficios de este trabajo.

Embed from Getty Images

«Tiempo, puedo hacer mucho con poco. Imagina lo que no podría hacer con mucho. Eso es lo que All Elite Wrestling ha hecho por mí. Poder salir y actuar con un Will Ospreay, Claudio Castagnoli, Kyle Fletcher, The Elite. Enfrentarme a Brian Cage, Christian, Samoa Joe. Estos tipos son leyendas y futuras leyendas. Poder hacer todo eso y aun así ser yo mismo y mantener el núcleo de lo que realmente soy, haciéndolo a mi manera. Eso no sería posible sin AEW. Siempre tendré un alto nivel de respeto, amor y aprecio por AEW por eso», dice Swerve en una entrevista con Chase McCabe en The Chase & Big Joe Show.

Embed from Getty Images