Se revelan detalles del contrato entre Bobby Lashley y Brock Lesnar

Bobby Lashley y Brock Lesnar han estado involucrados en una disputa que comenzó antes del Royal Rumble el año pasado. Hasta el momento, se han enfrentado dos veces. Lashley ganó en Royal Rumble 2022 mientras que Lesnar ganó en Crown Jewel el año pasado, aunque The All Mighty tomó nuevamente ventaja en el Royal Rumble de este año cuando se encargó de eliminar a The Beast Incarnate.

Como se vio en el episodio de Monday Night RAW de esta semana, Brock Lesnar y Bobby Lashley finalmente tuvieron la firma de contrato para su próxima lucha en Elimination Chamber, en un segmento que terminó con Lashley atacando a su rival con una lanza con una lanza a Brock Lesnar y luego firmó el contrato.

► Bobby Lashley y Brock Lesnar se medirán en Elimination Chamber

Según Sean Ross Sapp por medio de Fightful Select, se han revelado todos los detalles de cómo se veía el contrato de la lucha entre Bobby Lashley y Brock Lesnar. La misma fuente agregó que hay detalles apropiados escritos en el contrato, en caso de que alguna vez sea mostrado en la televisión.

“13 de febrero de 2023

A quien corresponda, este documento servirá como un acuerdo legal y vinculante entre todas las partes programadas para el combate Brock Lesnar vs. Bobby Lashley, que se llevará a cabo en el evento premium en vivo de WWE Elimination Chamber, que se llevará a cabo el sábado 18 de febrero. , 2023, en el Centro Bell, 1909 Av. des Canadiens-de-Montréal, Montréal, QC H3B 5E8, Canadá. Por la presente, las partes acuerdan eximir de responsabilidad e indemnizar a WWE, WWE Network y sus afiliados de cualquier responsabilidad relacionada con las lesiones que puedan ocurrir o no durante el transcurso de esta exhibición. El ganador del combate cede todos los derechos de publicidad a WWE, WWE Network y sus afiliados con respecto al combate Brock Lesnar vs. Bobby Lashley en Elimination Chamber el 18 de febrero de 2023. Este contrato se firma en el estado de Connecticut y todas las leyes de Connecticut se aplicarán a su ejecución, arbitraje o disputa.