Jordan Wright feliz en el peso semicompleto

Idealmente, a Jordan Wright le gustaría una categoría de peso entre peso mediano y semicompleto. Wright (12-4 MMA, 2-4 UFC) regresa a las 205 libras el sábado cuando se enfrente a Zac Pauga (6-1 MMA, 0-1 UFC) en el evento coestelar en el UFC Apex en Las Vegas.

Actualmente en una racha de tres derrotas consecutivas, Wright sabe que su trabajo podría estar en juego contra Pauga. Obtuvo la victoria en las dos peleas de peso semicompleto de su carrera y cree que puede recuperar ese éxito sin el extenuante recorte a 185 libras.

“Pelear en 205 es algo que hice en mi debut en UFC, y es algo que he querido hacer desde que tengo memoria. He estado en 185 durante mucho tiempo y el corte de peso estaba empezando a pesarme y sentí que necesitaba hacer algún tipo de cambio”.

Wright confía en que puede hacer una carrera en el peso semicompleto, pero el hombre de 31 años cree que una división de 195 libras sería perfecta para él.

“No voy a mentir: el UFC necesita una división de 195 libras. No digo que no vaya a ser genial en 205. Creo que seré campeón en 205. Pero dicho esto, esa es la categoría de peso ideal para muchachos como yo, y hay muchos muchachos que son una especie de intermediarios que pueden hacer 195, que son demasiado grandes para 185 y tienen que pelear contra tipos realmente grandes en 205 “.