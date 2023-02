La historia que conjugan The Bloodline y Sami Zayn, así como el ascenso de este, son tema de discusión ya hasta para quienes no siguen WWE.

Dave Meltzer, por su trabajo, sí debe seguir la empresa, y ante el entusiasmo de muchos fans sobre la posibilidad de ver a Zayn en el estelar de WrestleMania 39 cual Bryan Danielson (entonces Daniel Bryan) en WrestleMania XXX, el periodista quiso poner un poco de cordura dos semanas atrás.

Este martes, ante los micrófonos de la Wrestling Observer Radio, Meltzer tumbó de nuevo las esperanzas de muchos.

«No han ido cambiando. Casi todo lo que he escuchado, de hecho, todo lo que he escuchado, ha habido cambios de meses atrás, pero yo diría que un mes atrás todo estaba exactamente igual , a diferencia de todos los años antes de WrestleMania, todo fue cambiado de alguna manera, no grandes cambios, pero hubo cosas modificadas. Ahora no ha habido, por lo que no deberían poner a Sami Zayn […]»

El sábado, Zayn luchará contra Roman Reigns en Elimination Chamber 2023, y WWE vende la opción de que, como ganador del Royal Rumble varonil, Cody Rhodes enfrente al ex “Honorary Uce” y no a “The Tribal Chief” en WrestleMania 39. Asimismo, Rhodes compra la vía de una Triple Amenaza; lo que acabaría por justificar las comparaciones entre Zayn y Danielson.

How will #WrestleMania look after #WWEChamber this Saturday? 👀



Will it be @WWERomanReigns vs. @CodyRhodes OR @SamiZayn vs. @CodyRhodes?!@HeymanHustle pic.twitter.com/1W8wDIfVRG