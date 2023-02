Se revela estelar de UFC FN 223 de abril

El combate de peso pesado entre Curtis Blaydes y Sergei Pavlovich se ha anunciado como cabeza de cartel de UFC Fight Night 223, que se celebrará el 22 de abril.

Blaydes, de 31 años, llega al combate con una racha de tres victorias consecutivas, una por decisión unánime ante Jairzinho Rozenstruik y dos por nocaut técnico ante Chris Daukaus y Tom Aspinall. En total, el récord de Blaydes en la UFC, número 4 del ranking, es ahora de un impresionante 12-3 (+1nc), con sus únicas derrotas ante el ex campeón Francis Ngannou (x2) y Derrick Lewis.

Ahora se enfrentará a Pavlovich, de 30 años, que ha ido ascendiendo en la clasificación gracias a una racha de cinco victorias en la promoción en los últimos años. No sólo eso, sino que Pavlovich ha finalizado cada uno de esos combates en el primer asalto mediante golpes, comenzando con una victoria por KO sobre Marcelo Golm, TKO de Maurice Green, Shamil Abdurakhimov y Derrick Lewis y, más recientemente, un KO a Tai Tuivasa para hacerse con el número 3 de la clasificación.

Blaydes vs. Pavlovich encabeza un cartel de UFC Fight Night 223 que aún no tiene destino confirmado, pero que también contará con combates de la talla de Song Yadong vs. Ricky Simon, Bobby Green vs. Jared Gordon y Brad Tavares vs. Bruno Silva.