Lo que los fans quieren ver según Jake Paul

Jake Paul, “el niño problemático”, busca un enfrentamiento con Nate Díaz, ex estrella de la UFC. Paul tiene que superar primero a Tommy Fury en su enfrentamiento de boxeo del 26 de febrero. Después, Paul quiere volver al ring contra el boxeador de Stockton.

En una entrevista con Ariel Helwani en The MMA Hour, el YouTuber convertido en boxeador profesional Jake Paul explicó su plan ideal. Dijo:



“Creo que (el equipo de Nate Díaz está) preparado. Estoy superando el domingo (contra Tommy Fury) y vamos a alinear ese lo antes posible. Creo que eso es lo próximo”, dijo Paul en MMA Hour. “Probablemente a mediados de año, tal vez en algún momento del verano … Creo que eso es lo que quieren los fans, y eso es lo que quiero. Ha habido muchas idas y venidas, hemos dicho nuestras cosas, pero es hora de ir al grano.”

► Jake Paul contra Nate Díaz en boxeo y MMA

Jake Paul es una estrella del boxeo con un perfecto 6-0 contra oponentes como Anderson Silva, Tyron Woodley, Ben Askren, entre otros. Además de su carrera en el boxeo, está trabajando junto a PFL MMA para promover eventos. Por lo que parece, Jake Paul quiere enfrentarse a Nate Diz tanto en boxeo como en MMA. Paul continuó:

“Quiero hacer un combate de boxeo y otro de MMA, pero no estoy seguro de que el equipo de Nate esté totalmente de acuerdo. O no sé si se dan cuenta de lo en serio que me lo tomo. Creo que pensaban que sólo lo hacía para darle bombo, pero yo soy un patea tr*seros”. [Transcripción cortesía de Bloody Elbow]