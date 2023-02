Woodley y un regreso a las MMA con PFL

Tyron Woodley afirma que tiene todo tipo de opciones sobre la mesa para su próximo combate, pero el púgil de 40 años también dice que ya ha habido conversaciones sobre la posibilidad de que se suba a la jaula de la PFL.

Woodley ha estado trabajando con la PFL en una capacidad de no lucha después de su salida de la UFC, y en una reciente entrevista con BJPenn.com el ex campeón se le preguntó acerca de las posibilidades de que realmente entrar en la jaula para la promoción en el futuro.

“Hemos estado hablando de ello”, respondió Woodley. “Hemos estado hablando de ello y – estoy bastante seguro de que la gente va a tirar de mí mañana en el trabajo y hablar un poco más. Soy un agente libre en este momento, y estoy disfrutando de mi liberación. Estoy disfrutando de hacer lo que quiero hacer, luchar cuando quiero luchar, luchar por la cantidad de dinero que quiero luchar. Y soy el único en este deporte que puede hacerlo“.

Podría decirse que nunca ha habido un mejor momento para ser un agente libre en las MMA teniendo en cuenta todas las diferentes promociones disponibles en la actualidad, y Woodley llegó a decir que considerará todas las opciones posibles antes de reservar su próxima pelea.

“Conozco a algunos tipos que acaban de convertirse en agentes libres, pero la magnitud y lo que estoy haciendo ahora mismo… no lo está haciendo nadie. Nadie lo está haciendo. Así que, para ser el pionero, el único y el primer luchador que realmente sale ahí fuera, puedo boxear, puedo hacer kickboxing, puedo hacer Muay Thai, puedo hacer GLORY, puedo hacer ONE FC, puedo hacer Bellator, puedo hacer PFL. Puedo pelear mi propia m*erda, y puedo ganar mucho dinero. Y nadie puede decirme nada diferente. Así que estoy muy agradecido, estoy muy bendecido, y PFL definitivamente no está fuera de la mesa “.