Desde noviembre pasado, Erick Rowan, ha estado apareciendo en el ring para sus luchas portando una jaula con una tela oculta sobre ella, sin que se mostrara su interior. Durante meses, el Universo WWE ha estado especulando sobre qué misteriosa criatura permaneció oculta debajo de la jaula.

Era evidente que lo oculto dentro de la jaula era una criatura viviente, ya que se demostró que Rowan estaba acariciando todo lo que había dentro de la jaula en muchos episodios de la marca roja. Además, durante algunos encuentros que sostuvo con luchadores locales, Rowan se lastimaba las manos después de meterlas dentro de la jaula.

En el episodio de Raw de este lunes, el contenido de la jaula de Erick Rowan fue revelado sorprendentemente después de que durante un segmento tras bastidores No Way Jose, quien estaba acompañado de su conga, le suplicó al gigante que revelara lo que estaba escondido dentro. Después de meses de suspenso Rowan, quien estaba de buen humor, reveló lo que guardaba dentro de la jaula.

Para sorpresa y asombro de todos, Rowan sacó una tarántula gigantesca de la jaula para mostrársela a No Way Jose y al resto de su grupo de conga, quienes huyeron. A juzgar por el tamaño de la criatura, parece altamente improbable que se tratara de una araña real y viviente y que probablemente hubiera sido una araña robótica falsa.

HE'S OPENED THE CAGE!

WHAT THE HECK IS THAT?!#Raw @ERICKROWAN pic.twitter.com/hqQPGiJFi5

— WWE (@WWE) March 3, 2020