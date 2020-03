Primera aparición de Matt Hardy post-WWE anunciada

Matt Hardy anunció unas horas atrás que ahora es agente libre después de no renovar su contrato con WWE. Ahora todos sus seguidores están pendientes de cuál va a ser su próximo movimiento, si finalmente se revelará como el líder de The Dark Order o si su carrerá irá por otro camino, tanto en AEW como en otra empresa. Parece obvio que firmará con esta, pero por ahora no podemos confirmar nada, solo especular.

Lo único que podemos confirmar es la primera aparición que hará el veterano luchador desde su salida de la Gran W. Antes de nada queremos aclarar que no va a tener un combate, como ninguno de los demás nombres importantes que estarán presentes.

► Primera aparición de Matt Hardy post WWE

El 7 de marzo se presentará en la convención de fanáticos llamada Big Event, que se celebrará en Queens, Nueva York, para firmar autógrafos a todos los aficionados que quieran acudir para encontrarse con él.

Entre los nombres importantes confirmados vemos a Braun Strowman, The Undertaker, Bret Hart, Jake Roberts, Charly Caruso, Lita, el Sargento Slaughter y Terry Funk.

Vemos además en esta imagen promocionar a Valentina Shevchenko, actual Campeona Mundial de Peso Mosca UFC.

Y si vamos al website oficial del evento confirmamos también a The Ascension, Tito Santana, Kevin Nash o Gangrel.

Un montón de leyendas estarán presentes para encontrarse con los fanáticos, que seguro que pasan un gran momento con todos.

Continuando con Hardy, podríamos pensar que quizá durante el show hará alguna declaración con respecto a su futuro en la lucha libre. Pero con toda probabilidad no lo hará. Es de esperar que no se revele verdaderamente su siguiente paso hasta que se de, hasta que todo el mundo lo vea en televisión. En SÚPER LUCHAS estaremos atentos a todas las novedades que surjan en las próximas horas, en los próximos días, sobre este veterano.